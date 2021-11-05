2 terörist daha ikna edildi
İkna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 2 teröristin daha teslim olduğu açıklandı.
Gündem 05.11.2021, 18:53
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2021'de terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Türkiye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 176'ya yükseldiği kaydedildi.
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