2 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Gündem 20.08.2022, 19:09
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2022
Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/LmveyjZYg0
Açıklamada, "Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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