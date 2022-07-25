2'si üst düzey yönetici 15 PKK'lı öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Gündem 25.07.2022, 10:58
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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