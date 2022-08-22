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2 saat 45 dakika süren toplantı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Gündem 22.08.2022, 18:02
2 saat 45 dakika süren toplantı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #kabine toplantısı
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