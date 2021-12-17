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2 aya yakın zamandır grevdeler

Bakırköy Belediyesi işçilerinin 54 gün önce başlattığı grev belediye önünde devam ediyor.

Gündem 17.12.2021, 19:08
2 aya yakın zamandır grevdeler

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyelerinin, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattığı grev, 54. gününde devam ediyor.

Belediye binası önünde çadır kuran sendika üyeleri, çaldıkları düdük eşliğinde çeşitli sloganlar atarak protestolarını sürdürdü. Sendika temsilcilerinin de destek verdiği grevde üyeler, türküler eşliğinde halay çekti.

Yağmur altında halay çeken sendika üyelerinden bazıları da tüplü sobalarla ısınmaya çalıştı.

İşçilerden Ece Gözde, soğuk hava şartlarında zorluk çektiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Yağmurun altında, kar kış demeden buradayız. Ne olursa olsun donsak da mücadeleye devam edeceğiz. Bizim zamda beklediğimiz oranlar karşılanmadığı için buradayız. İstediğimiz oranlar asgari ücretin çok da üzerinden değil. Ona rağmen kabul görmüyor. Biz bu direnişe yüzde 0 zamla başladık. Çok da fazla ileriye gidemedik açıkçası. O yüzden buradayız. Hakkımızı alana kadar da burada durmaya devam edeceğiz. Zaman zaman müzakere masaları kuruluyor ama bizim istediğimiz zam oranında değil. O yüzden devam ediyoruz. Haklarımızı alana kadar sürdüreceğiz. Aylar sürse de sürdüreceğiz. Çevreden çok fazla destek var, özellikle Bakırköy halkından. Belediye Başkanı zaman zaman içeri girerken selam veriyor. Toplu iş sözleşmesi hakkımız onu istiyoruz. Arkadaşlarımızdan 2'si işten çıkarıldı, onların tekrar işe alınmasını istiyoruz. Her mayıs ayında tiyatro işçileri olarak işten çıkarılma korkusu yaşıyoruz. Bununla ilgili taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz."

Yaklaşık 3 yıldır zam alamadıklarını kaydeden işçi Ayhan Özdoğru, "Toplu sözleşme hakkımızı istiyoruz, enflasyon üzerinden zam istiyoruz. Bu şartlarda grev yapmak zor oluyor. Bizi bu hallere düşürenler utansın. Helalleşmek istiyorlar, gelsinler burada helalleşelim. Burada durmak kolay değil. Bayan arkadaşlarımız var, görüyorsunuz. 54 gündür buradan hiç ayrılmadan bekliyoruz. Sonuç alana kadar da buradayız." dedi.

Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde 20 yıldır çalıştığını söyleyen Ahmet Kuruçay, da düşüncelerini şöyle aktardı:

"2020'den bu yana zam almamıştık. Toplu sözleşme masasına oturduğumuzda 2 yıl sonra Sayın Başkanımız Bülent Kerimoğlu 0 zam önerisinde bulundu. Bu sebeple masayı terk ettik. Zaman zaman görüşmelerimiz oldu ama olumsuz cevap almamız sonucu başlattığımız grev hala devam ediyor. Grevin 54. günündeyiz. Çocuklarımızın gelecek davası, ekmek davamız diyoruz. Hayat pahalılığında, enflasyonun yüzde 50'nin üzerine çıktığı, doların alıp başını gittiği dönemde bu dönemde bizim 0 zamla, düşük ücretle çalışmamızın grevidir bu. 'Her şey çok güzel olacak', 'Hak, hukuk, adalet' diyen zihniyet bugün bu işçilere, hak hukuk mücadelesinde işçilere dilencilik yaptırıyor. İnanıyoruz ki hakkımızı alacağız."

Kaynak: AA
#bakırköy belediyesi #grev
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