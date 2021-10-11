2-10 Kasım tarihleri arasında başvurulabilecek
Adalet Bakanlığı, bin adet alınacak hakim ve savcılık sınavları için başvuruların 2-10 Kasım tarihlerinde yapılabileceğini açıkladı.
Gündem 11.10.2021, 19:57
Adalet Bakanlığı internet sitesinden yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakatla 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.
Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılacak.
Sınav, ÖSYM tarafından 25-26 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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