19 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

19 milyon öğrenci ile bir milyonu aşkın öğretmen yarın ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatili boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Tüm okullar yeni eğitim dönemine hazırlandı. Okullara ihtiyaçlarını karşılamaları için 3 milyar 100 milyon liralık bütçe gönderildi.

Yeni eğitim öğretim yılında sınıflarda maske takma zorunluluğu olmayacak. Maskeler öğrenci ve öğretmenlere okul yönetimleri tarafından ücretsiz dağıtılacak.

Bakanlığın açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak.

Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak 3 Şubat'ta sona erecek. Yaz tatili ise 16 Haziran'da başlayacak.