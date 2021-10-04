181 FETÖ'cü teşhis edildi! Harddiskleri mikrodalgada yakacaklardı

Yeniden yapılanma içine giren FETÖ'nün sadece sorumlu mahrem imamların bildiği 23 'hayalet ev'i deşifre edildi. Bu evlere yapılan baskında 21 mahrem imam gözaltına alındı. Baskında mikrodalgaya atılıp yakılmak istenen flash bellek ve harddisklerde önemli bilgilere ulaşıldı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele ile İstihbarat ekiplerinin ortak çalışmasında deşifre edilen 23 'hayalet ev'e baskın yapıldı. Sahte kimlikler üzerinden kiralanan, elektrik, su, doğalgaz aboneliği ise deşifre olmamış FETÖ'cüler üzerine yapılan bu evlerde kalan 21 mahrem imam yakalandı. Yakalanan mahrem imamlarının acil ihtiyaçları dışında evlerden hiç çıkmadıkları, kendilerini de farklı isimlerle tanıttıkları belirlendi. FETÖ'nün bu mahrem imamlara aylık düzenli olarak para yardımında bulunduğu, paranın yine deşifre olmamış örgüt üyeleri tarafından elden teslim edildiği öğrenildi.

KAĞITLAR BİRLEŞTİRİLDİ

Örgüt evinde saklanan emniyet mahrem imamı Süleyman T., polis ekiplerini kapıda gördüğü sırada örgütsel dökümanları yırtmaya başlarken, evdeki flash bellek ve harddiskleri ise mikrodalga fırına atıp yakarak imha etmeye çalıştı. Son anda fırından alınan harddisklerdeki veriler, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince kazıma yöntemiyle kurtarıldı. Kurtarılan harddisklerde örgütün güncel yapılanmasına ait arşivlenmiş birçok bilgi ve belgeye ulaşıldı. Olay yeri incele ekiplerinin çalışmaları ve kriminal incelemeler sonucunda parçalanan not kağıtları tekrar birleştirildi. Notlarda örgüt tarafından gönderilen talimatlar, örgütün yeniden yapılanmasıyla ilgili bilgiler, yeni atanan mahrem imamlar, toplanan himmet paraları, paraların mahrem imamlar aracılığıyla kimlere gönderildiğine dair kod isimlerle oluşturulan liste çıktı. Baskın yapılan evlerdeki aramalarda sahte kimlik yapımında kullanılan baskı makineleri de ele geçirildi.

ÖRGÜT PARASI

FETÖ'cülerin saklandığı gaybubet evlerinde yapılan aramalarda ise örgütün ailelere gönderdiği 110 bin TL, 22 bin 600 dolar ve 4 bin 230 Euro bulundu. Ayrıca 4 sahte kimlik, 33 telefon, 25 sim kart, 5 sd kart, 21 Harddisk, 25 flash bellek, 32 bilgisayar-laptop-tablet, 8 CD-DVD, 5 yazıcı-wifi cihazı-ram ve 26 örgütsel döküman da ele geçirildi. Yakalanan 21 örgüt üyesinden 4'ü itirafçı olurken, 11'i tutuklandı.

Baskında yakalanan 21 FETÖ'cüden 4 mahrem imam itirafçı olarak, daha önce deşifre olmamış, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 181 örgüt üyesini teşhis etti. Hayalet evde 4 yıl saklanan karı koca M.Ş. ve G.Ş., sahte kimlikle yakalandı. İtirafçı olan mahrem imam M.Ş., saklandığı süre zarfında örgütle ilgili sorgulama yaptığını, FETÖ'nün dinle ilgisi olmadığını görünce itirafçı olmaya karar verdiğini kaydetti.

Kaynak: Hürriyet