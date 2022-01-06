17 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı FETÖ'cü çıktı

Kocaeli Emniyeti Cinayet Büro Dedektifleri, 17 sene önce faili meçhul olarak kapatılan cinayet dosyasını tekrar açtı.

İzmit'teki taş ocaklarında öldürülen 2 iş adamının dosyasıyla ilgili günlerce süren çalışma yapıldı. Adeta iğneyle kuyu kazan dedektifler, sonunda Namık E. ismine ulaştı.

FETÖ üyeliğinden 12 ay cezaevinde kaldı

Namık E. ve 2 kişi gözaltına alındı. Olayın zanlılarından T.Ö'nün ise 2020 yılında öldüğü anlaşıldı. Zanlılardan ikisi serbest bırakıldı.

Hain darbe girişimi sonrası FETÖ üyeliğinden tutuklanarak 12 ay cezaevinde kalan Namık E.'nin ifadesi ise önemli itiraflarla doluydu.

Katil zanlısı, uzun süre FETÖ evlerinde saklandı

Namık E. ifadesinde , 2005 yılında, Hasan Hallac ve Süleyman Acar isimli İstanbullu iş adamlarını kendisi ve arkadaşı T.Ö.nün öldürdüğünü itiraf etti. Uzun süre FETÖ evlerinde saklandığını ifadesinde anlattı.

Namık E., her ne kadar cinayeti ticari ilişkiler sebebiyle işlediğini iddia etse de, polis cinayeti örgütsel açıdan da inceleme altına aldı.

Kaynak: TRT Haber / Halit Yılmaz