165 kişiyi dolandıranlara 'tefeci' operasyonu
Adana'da tefecilik yaptıkları iddia edilen ve 165 kişiyi mağdur edip 5 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağlayan 18 kişiyi yakalamak için operasyon yapıldı.
Gündem 03.11.2021, 09:03
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, tefecilik suçuna karıştıkları ve 165 kişiyi mağdur edip 5 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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