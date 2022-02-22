16 yaşındaki Sıla'nın katili ile ilgili yeni gelişme
Giresun'da, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldürülen şüpheliye, "akıl sağlığı tam" raporu verildi.
Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı evde öldürdüğü gerekçesiyle Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Hüseyin Can Gökçek (21), akıl sağlığı raporu alınması için cezaevi aracıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine getirildi.
Gökçek'e beyaz koruyucu tulum giydirildiği ve geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.
Buradaki muayene sonucunda Gökçek'e, "akıl sağlığı tam" raporu verildiği öğrenildi.
Gökçek, hastanedeki muayenesinin ardından aynı araçla Giresun'daki cezaevine götürüldü.
Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Giresun Yalı Mahallesi'ndeki evinde 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmış, ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
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