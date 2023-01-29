"16 Milyon İstanbullu"dan İmamoğlu'na anlamlı mesaj

Kastamonu, Karabük, Bursa, Bilecik gibi şehirlerde son zamanlarda çeşitli etkinliklere katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak İstanbul'un işlek pek çok noktasında "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'umuza hoş geldiniz" yazılı pankartlar asıldı. Pankartlarının kim tarafından asıldığı bilinmezken, yazının altında "16 milyon İstanbullu" ifadesi yer aldı.

Son zamanlarda Kastamonu, Karabük, Bursa, Bilecik'e giden ve ziyaretlerine devam edeceği öğrenilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu seyahatleri nedeniyle İstanbul'a asılan pankartlar dikkat çekti.

Fatih'te Saraçhane ve Edirnekapı'nın yanı sıra Esenler ile Bağcılar'ın aralarında bulunduğu kentin işlek noktalarındaki bazı üst geçitlere asılan pankartlarda , "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'umuza hoş geldiniz" yazıldığı görüldü.

Pankartların kim tarafından asıldığı bilinmezken, yazının altında ise "16 milyon İstanbullu" ifadesi yer aldı. Söz konusu pankartlar, Bağcılar İSTOÇ, Esenler, Fatih Edirnekapı, Saraçhane, Esenler, O-3 otoyoluna asıldığı görüldü.