banner38

"1571'den sonra Rum boyunduruğu altında yaşamadık"

Kayseri'de açıklamalarda bulunan KKTV Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs'ta 2 ayrı egemen halk vardır, Türkler ve Rumlar. Birleşmiş Milletler de bunu biliyor. Biz hiçbir zaman 1571'den sonra Rum boyunduruğu altında yaşamadık. Böyle bir şey düşünemeyiz. Çünkü bizim 40 mil uzağımızda koskocaman bir anavatanımız var." şeklinde konuştu.

Gündem 28.01.2022, 20:52
"1571'den sonra Rum boyunduruğu altında yaşamadık"

Çeşitli ziyaretler kapsamında Kayseri'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda yerel basın kuruluşlarının sahipleri ve gazetecilerle bir araya geldi.

Tatar, Kayseri'de 2 gündür kendilerine büyük bir muhabbetin olduğunu gördüğünü söyledi. Türkiye sevdası ile yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Tatar, artık Kıbrıs'ta bir ortaklık değil, yan yana yaşayan 2 ayrı egemen, eşit devletin kurumsal iş birliğiyle ancak bir anlaşmanın olabileceği siyasetini savunduklarını söyledi. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu siyaseti savunduğunu belirtti.

Bir gazetecinin, "KKTC sadece Türkiye tarafından tanınmakta, diğer ülkeler tarafından tanınması konusunda ne tür çalışmalar var? Türkiye'nin öncülüğünde Türk Birliği kuruldu. Türk cumhuriyetleri dahil henüz tanımış değil, bu manada ne tür çalışmalar yapılıyor?" sorusu üzerine Tatar, bu mücadeleyi yıllardan beri verdiklerini ifade etti. Sıkıntılarının esas itibarıyla Rumların kendilerine yaptığı haksızlık olduğuna dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

"Çünkü Rumlar başarmışlar, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıtmışlar ve o intiba vardır ki güya bütün Kıbrıs'ın temsilcisi Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. Halbuki uluslararası anlaşmalara bağlı olarak Kıbrıs'ta 2 ayrı egemen halk vardır, Türkler ve Rumlar. Birleşmiş Milletler de bunu biliyor. Biz hiçbir zaman 1571'den sonra Rum boyunduruğu altında yaşamadık. Böyle bir şey düşünemeyiz. Çünkü bizim 40 mil uzağımızda koskocaman bir anavatanımız var. Şu anda bize düşen görev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmektir ve dünyaya da şu mesajı vermektir, 'İstediniz kadar bize haksızlık yapın, istediğiniz kadar bize baskı yapın, istediğiniz kadar bize bu engellemelere devam edin, hiçbir zaman dayatma, empoze ve gidip Rum'a yama olacak bir halk değiliz.' Çünkü biz Kıbrıs Türk halkıyız. En büyük erdem olan, şehitler vererek, bedeller ödeyerek kurduğumuz devletimiz var. Bu gerçeği dünya görmezden gelemez. Mutlaka gün gelecek bu gerçeğe daha da fazla saygı duyulacaktır. Çünkü zaten şimdiden saygı duyuyorlar. Kıbrıs'ın üniversitelerinde 144 farklı ülkeden öğrenci var. Kıbrıs'a gelen turistler dünyanın farklı yerlerinden gelip gidiyor. Dünyanın her yeri ile ticari ilişkilerimiz, her türlü temasımız var."

Türk cumhuriyetleri tarafından tanınma beklentisi

Türk cumhuriyetlerinin hepsiyle temaslarının olduğunu anlatan Tatar, hepsine sevgi ve saygılarını iletti. Onların mücadelesinin kendilerinin de mücadelesi olduğuna işaret eden Tatar, özellikle Azerbaycan'ın Karabağ zaferi, Türkiye'nin oraya desteği ve Türkiye ile yakınlaşmalarından çok mutlu olduklarını belirtti.

Onları kardeş bir cumhuriyet olarak gördüklerini dile getiren Tatar, kendilerinin de Türklerin Doğu Akdeniz'deki temsilcileri olduklarını aktardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk cumhuriyetleri tarafından da sahiplenmesinin elbette beklentileri olduğunu dile getiren Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette milletimize yakışan bir gelişme olacaktır diye düşünüyorum. Ama belli ki sıkıntıları vardır. Belli ki isim vermeye gerek yok, bazı ülkeler frenlemektedirler. İnşallah zaman içerisinde bu frenler yavaş yavaş açılacak. Açıldığı takdirde o muhabbet daha da gelişecektir. Bizim üniversitelerimizde bu cumhuriyetlerden yüzlerce öğretim görevlisi vardır, binlerce öğrenci vardır. Bu iletişim çağında aramızdaki o muhabbet, gönül birliği ve bağlar o kadar çok gelişmektedir ki bizi çok iyi tanıyorlar. Nasıl insanlar olduğumuzu, nasıl mücadele verdiğimizi, nasıl şehitler verdiğimizi, nasıl direndiğimizi, 7 düvele karşı savaşmış ve direnmiş Kıbrıs Türk halkının nasıl onurlu bir mücadele verdiğini biliyorlar. İnşallah zaman içerisinde hak ettiğimiz değeri bulacağız diye düşünmek istiyorum."

"Doğru siyaset 2 ayrı devlettir"

Bir gazetecinin, "Kıbrıs'ın rızası alınmadan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresi uzatıldı. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Tatar, bunun hep böyle olduğunu ifade etti. Kendilerine göre 6 ayda bir bunu uzattıklarını belirten Tatar, "Bunlar hala anlamıyorlar ki Kıbrıslı Rumlar Kıbrıs'ı bir Helen adası görmektedirler. Rum zulmüne karşı Mehmetçiğin adaya geldiği tarihten bugüne hala Kıbrıs'ta adil, kalıcı, kapsamlı, sürdürülebilir ve Kıbrıs'ın gerçeklerine bağlı olarak bir anlaşma için mücadele veriyoruz. Türkiye'nin tam desteği ile Kıbrıs'ta yan yana yaşayan 2 egemen, eşit devletin iş birliği ile ancak bir anlaşma olabilir. Hiçbir zaman bizler gidip Rum'a yama olmayacağız. Rumlar Kıbrıs'ın tümünü bir Yunan adası olarak görmektedirler. Doğru siyaset 2 ayrı devlettir." diye konuştu.

"Dünyanın bizimle derdi yok"

"Uzun zamandır uygulanan bir ambargo var. Bu ambargoya karşı nasıl mücadele ediyorsunuz?" sorusu üzerine ise Tatar, ambargo konusunda çıkış yerlerinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu anlattı. İhracatlarının önemli bölümünü Türkiye'nin limanlarından yaptıklarına dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

"Dünya da bunu kabul etmiştir. Çünkü dünyanın bizimle derdi yok, dünya önümüzü açmaya çalışıyor. Her bir adım atıldığında Rum Cumhuriyeti orada, Kıbrıs Cumhuriyeti gidip veto ediyor. Ne diyor, 'Kıbrıs'ın kuzeyi Türkiye'nin işgalindedir.' diyor. Bugün İngiltere'nin bir kanalında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin bir reklamı vardı. Rumlar bu televizyon kanalına başvurmuşlar, 'Bu işgal bölgesinin reklamı, bu televizyon kanalında oynayamaz, bunu durdurun' diye. Bizim oradaki insanlarımız hepsi ayağa kalktı, sosyal medyadan tepki yağdırıyorlar Rumlara, 'Bize hayat şansı vermiyorsunuz, bizi yaşatmak istemiyorsunuz.' diye. 'Biz sizinle nasıl anlaşma yapacağayız? Nasıl sizinle birlikte yaşayacağız?' diye. Düşünebiliyor musunuz, bizim otellerimizi, turizmimizi tanıtacak bir reklam filmini dahi gidip protesto ediyorlar. Rum yönetiminin İngiltere'deki büyükelçiliği gidip dava açacakmış bu kanala. Bu zihniyetle biz nasıl anlaşacağız? Adamın niyeti bizi yok etmek. Adamın niyeti bizim yaşam hakkımızı elimizden almak. Bunlarla bizim eşit bir anlaşma yapmamız mümkün değil."

Kaynak: AA
#KKTC #Ersin Tatar #kayseri
Yorumlar (0)
banner35
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11