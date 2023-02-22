156 bin bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı durumda

Bakan Kurum, Kilis'te afet koordinasyon merkezindeki toplantının ardından açıklama yaptı.

Afetin ilk anından itibaren komşu illerdeki depremzedelere de yardım eden Kilislilere teşekkür eden Kurum, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kurum, depremlerin ardından seferberlik şuuruyla çalıştıklarını söyleyerek, hasar tespit ve enkaz kaldırma süreçleriyle eş zamanlı olarak kalıcı konutların yapım çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Depremden etkilenen 11 ilde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kurum, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak şehirlerimizin yeniden ihya ve inşası için şehrin ihtiyaçlarını, demografik, sosyal, kültürel yapısını da içine alacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Kurum, depremzedelerin geçici barınma alanlarına yönelik çalışmaları da hızla yürüttüklerini dile getirerek, "Gerek konteynerden gerek prefabrik yapılardan gerek çelik konstrüksiyon ve yığma yapılardan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda geçici barınma alanlarını oluşturuyoruz." dedi.

"156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık"

Bakan Kurum, depremden etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tüm Türkiye'de 7 bin 300'ü aşkın uzman personelimizle çalışıyoruz. Bu kapsamda, bugüne kadar 4 milyon 371 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 188 binanın incelemesi tamamlandı ve 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Kilisimizde de 1575 binada 2 bin 366 bağımsız bölümün yine yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitlerini yaptık."

"Tüm yapıları tekraren inceleyeceğiz"

Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Kurum, "Bugüne kadar incelenmiş olan 43 bin 624 bina ve 125 bin 187 bağımsız bölümden oluşan orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız tüm yapıları tekraren inceleyeceğiz. Tekraren bu yapılara gidip tek tek bu yapıların 6,4 ve 5,8 şiddetli depremlerde hasarlarının durumlarını yeniden gözden geçireceğiz. Diğer bölgelerden gelen talepler de oldukça fazla, oralarda da tekrar tespitlerimizi yapacağız." diye konuştu.

"Deprem konutlarıyla ilgili herhangi bir malzeme sıkıntısı yok"

Kurum, kalıcı konutların inşasına ilişkin bugün bir toplantı yaptıklarını aktararak, "Tüm Türkiye'deki inşaat malzemecileri üreticilerini çağırdık ve onlardan buradaki sürece ilişkin görüş, fikir, önerilerini aldık. Yapacağımız tüm deprem konutlarıyla ilgili herhangi bir malzeme sıkıntısı, tedarik sıkıntısının olmadığını da hep birlikte gördük." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Toplantıda, inşaat sektörü temsilcileri, malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz. Aksi bir durumu da anbean takip edeceğiz ve asla fiyat artışlarına bu manada müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgelerinde 200 bin konut inşa edileceğini açıkladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, Gaziantep Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Adıyaman Kahta'da 297, Kilis Merkez'de 645 olmak üzere 1797 afet konutumuzun sözleşmelerini imzaladık ve inşaat sürecine başladık. Bugün de Adanamızın Sarıçam ilçesinde 590, Gaziantep'te 600, Hatay Altınözü'nde 364, Kahramanmaraş Afşin'de 501, Pazarcık'ta 518, Şanlıurfa Birecik'te 534 konut olmak üzere 3 bin 107 afet konutumuzun da inşaat sürecine başladık."

"İlk etapta toplam 70 bin köy konutu yapılacak"

Şehirlerdekiler gibi köylerde yapılacak konutların da bir yıl içinde teslim edileceğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8 bin 21, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130, Kilis'te 1002 olmak üzere 70 bine yakın köy konutumuz için eviyle, ahırıyla oradaki tüm ihtiyaçları karşılayacak anlayışla yöresel mimariye yaşam kültürüne uygun olacak anlayışla bölgenin sosyolojik yapısını da düşünerek planlarımızı yaptık. Bu doğrultuda inşa sürecini yürütüyor olacağız, 2 ay içerisinde 200 bini konut, 70 bini köy evi olmak üzere 270 bin vatandaşımızı ailesiyle birlikte ev sahibi yapmak için inşa çalışmalarımıza başlıyoruz."

Bakan Kurum, Kilis merkezde, İller Bankası ve belediye ile yürüttükleri atık su arıtma tesisi ve çamur kurutma projelerinin tamamlandığını belirterek, "Bu kapsamda 70 milyon liralık projemizin yapımına başlıyoruz. Bu projenin 30 milyon lirası da yurt dışı kaynaklardan hibedir. Atık su ve yağmur suyu şebeke projesi tamamlanmıştır, maliyeti 570 milyon liradır. İller Bankası ve belediyemiz eliyle bu proje yürütülmektedir. Projenin tamamı da hibe kapsamında yapılmaktadır." bilgisini verdi.