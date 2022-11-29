151 internet sitesine erişim engeli
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca incelenen 1047 sosyal medya ile internet sitesinden 151'ine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bilgi verilerek erişim engeli getirildi.
Gündem 29.11.2022, 19:01
Komutanlıktan yapılan açıklamada, 18-24 Kasım'da icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 1047 sosyal medya ve URL adresi incelendi.
Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 107 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 44 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime engellendi.
Ayrıca bu yıl yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Gölbaşı, Polatlı, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık, Çubuk'ta banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve Mamak'ta sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.
Kaynak: AA
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