15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde düzenlenen programa, Niğde Valisi Mustafa Koç, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, siyasi parti temsilcileri, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Koç ve protokol üyeleri, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, dua okudu, mezara gül ve karanfil bıraktı ve su döktü, şehidin babası Hasan Hüseyin ve ağabeyi Doğan Halisdemir ile görüştü.

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Koç, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da akıllara durgunluk veren ihanet girişimiyle karşı karşıya geldiğini anımsattı.

Bu milletin namusunu, canını, güvenliğini sağlamak üzere görevlendirdiği asker görünümündeki teröristlerin, bu milletin silahlarını kendisine doğrulttuğunu hatırlatan Koç, şunları kaydetti:

"Bu milletin hürriyetine, vatanına, bayrağına olan sevgisi, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla millette topyekun vücut buldu. Milletimiz hem iradesine hem Cumhurbaşkanımızın çağrısına hem bayrağına hem devletine sahip çıkmak için o gece meydanları doldurdu, tankların önüne yattı. Sadece elinde Türk bayrağıyla göğsündeki imanıyla bu hainlere geçit vermedi. Kahraman şehit Ömer Halisdemir de attığı ilk kurşunla darbenin seyrini değiştirdi ve Türkiye o karanlık gece bambaşka bir sabaha uyandı. Başta Ömer Halisdemir olmak üzere o gece şehadete yürüyen kahraman vatan evlatlarının hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz."

Koç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde yaşayan bütün vatandaşların bir ve beraber olması gerektiğine dikkati çekerek, bir ve beraber olunduğu sürece bu milleti ve vatanı Allah'ın izniyle hiç kimsenin bölmeye gücünün yetmeyeceğini dile getirdi.