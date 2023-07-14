15 Temmuz treni yola çıktı

"Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temalı 15 Temmuz treni Ankara’dan yola çıktı. İki ay boyunca hizmet verecek tren, Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni bu yıl "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temasıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğünce 5. kez giydirildi.

Tren, iki ay boyunca hizmet verecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, hain yapıya karşı farkındalık oluşturacak, Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları anılacak.

"Tren 60 binden fazla yolcu taşıyacak"

Treni, Ankara Hızlı Tren Garı’ndan uğurlayan olan Bakan Uraloğlu da, “İletişim Başkanlığı ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğümüz işbirliği ile Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları temasıyla yapılan tren, 2 ay süreyle Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, İstanbul-Konya hatlarında yaklaşık 56 bin kilometrelik yol kat edecek, 60 binden fazla yolcu taşıyarak o ruhu herkesin bir kez daha hissetmesini sağlayacaktır. Geçtiği güzergahlarda yaklaşık 10 milyondan fazla vatandaşımız bu temayı görecek ve kahramanlarımızı bir kez daha yad edecektir. Ayrıca 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında İletişim Başkanlığı'mızca hazırlanan afişler trenlerimize asılarak günün anısına hazırlanan videolar tren ekranlarında gösterilecektir. Millet iradesinin ortaya konulduğu muhteşem zaferin ve bu hain darbeden alınan derslerin hatırlanmasını, gelecek kuşaklar tarafından unutulmamasını amaçlıyoruz. Trenlerimizin kat edeceği 56 bin kilometrelik yolun her karışının bizler ve gelecek nesiller için bir bilinç tazelemesi olmasını temenni ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.