1,5 milyon avroya suikast

İstanbul’da 7 Eylül’de Şişli’de seyir halindeki otomobiline, motosikletli iki saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda hamile eşi ve 2 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldürülen Sırbistanlı Skaljari çetesinin lideri Jovan Vukotiç cinayetinin detayları ortaya çıktı.

BİN 700 KAMERA KAYDI İZLENDİ

Organize polisi, Vukotiç'in öldürüldüğü yerden başlayarak 200 noktada bin 700 saat kamera kaydını inceledi. Bu şekilde motosikletin güzergahını çizen polis, olay günü Vukotiç’i takip eden bir araç olduğunu da belirledi. Yapılan çalışmalarda motoru kullanan kişinin kırmızı bültenle aranan Barış Boyun'un lideri olduğu suç örgütü üyesi Yakup Doğan, Vukotiç'e silahla ateş eden kişinin ise yine aynı örgüt üyesi Emircan Sümer olduğu anlaşıldı.

ARAÇTA 3 TANE GPS BULUNDU

Organize ekipleri, Vukotiç'in öldürüldüğü araçta yaptığı incelemede, arabanın altında ve bagaj kısmının içerisindeki döşemenin altında 3 tane GPS cihazı buldu. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, kırmızı bültenle aranırken Karadağ'da yakalanarak tutuklanan Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı suç örgütünün üyeleri E.E., Elanur Tuna ve Furkan Yeşil'in, Vukotiç'i İzmir'den kiraladıkları bir otomobil ile 4 ay boyunca takip ettiklerini ortaya çıkardı.

50 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Vukotiç'in bağlantılarını tespit etmek için Karadağ'daki makamlarla bilgi alışverişi yapan polis, "Skaljari" ile "Kavac" isimli suç örgütlerinin arasında 2014 yılından itibaren 50 kişinin silahlı saldırılarda öldürüldüğünü ve bunun nedeninin uyuşturucu anlaşmazlığı olduğunu öğrendi. Vukotiç'e saldırı emrini Kavac suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic ile Zdravko Perunovıc'in verdiği belirlendi.

6 sahte pasaport bulundu

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde arama yapan polis, 6 sahte pasaport, 11 çeşitli ülkelere ait sahte kimlik, 3 uydu bağlantılı GPS cihazı ile olayda kullanılan 2 silah ele geçirdi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Polisin yaptığı çalışmalarda Zivkovic'in Binali Camgöz örgütü ile Vukotiç'i öldürmeleri için 1,5 milyon avroya anlaştıkları tespit edildi. Camgöz'ün ve Boyun'un suç örgütlerinin cinayet için ortak çalıştığını belirleyen polis, Furkan Yeşil'i Artvin'de yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı. Polis, 19 Eylül'de İstanbul merkezli, İzmir, Zonguldak, Antalya ile Artvin'de şüphelilere yönelik baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda Radoje Zivkovic, Zdravko Perunovıc, Elanur Tuna, Emircan Sümer, Yakup Doğan, A.S., A.Y., M.P, N.A., E.C., E.Ç. ve C.Ç. gözaltına alındı. E.E'nin de aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.