"148 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eylül ayında sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 kişinin yakalandığını, 27 bin 686 kişinin sınırı geçemeden engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara, yaptığı konuşmada, FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artan şiddet ve tempoda devam ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 549 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Kara, "Bu yılın başından itibaren ise 2 bin 81 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Eylül ayında ise yurt içinde ve sınır ötesinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiş ve 139 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Kara, kaçakçılığın, yasa dışı ve düzensiz göçmen akınının engellenmesi, terörle mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla sınırlarda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemlerinin tesis edildiğini söyledi.

Birliklerin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alındığını anlatan Pınar Kara, "Afganistan'daki son gelişmelerle İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı alınan tedbirler gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 77 bin 34 şahıs engellenmiş, 1562 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde eylül ayında tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 şahıs yakalanmış, 27 bin 686 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 21'i FETÖ'ye mensup olmak üzere toplam 41 terörist ele geçirilmiştir." diye konuştu.

Binbaşı Pınar Kara, bu dönemde yapılan operasyonlarda 20 bin 930 paket sigara, 134 kilogram uyuşturucu, 40 bin uyuşturucu hap, 317 büyükbaş hayvan ve 225 silahın ele geçirildiğini kaydetti.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile Suriye'nin kuzeyinde yaratılan terör oluşumlarının engellendiğini ve engellenmesine devam edildiğini belirten Kara, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen bu harekatlarla bölge halkının huzur ve güvenliğinin sağlandığını vurguladı.

Kara, bölgede hayatın normalleşmesine yönelik çalışmaların, ilgili kamu, kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Suriye harekat alanında bölgede kullanılan elektrik, rejim tarafından çeşitli bahanelerle kesintiye uğratılmış, 21 Ağustos 2021'de tamamen kesilmiş, 18 Eylül 2021'den itibaren ise günde 12 saat olmak üzere yeniden verilmeye başlanmıştır. Bölgeye verilen elektriğin sürekliliğinin sağlanması maksadıyla, Tel Abyad ve Resulayn yerel meclisleri tarafından elektrik dağıtım ihalesine çıkılmış, gelinen süreçte yüklenici firma tarafından Tel Abyad'a 22 Temmuz 2021'den itibaren elektrik verilmeye başlanmıştır."

Tel Abyad ve Resulayn şehir merkezlerinde su problemi olmadığını söyleyen Kara, su sıkıntısı çeken köylerin ihtiyacının da sorumlu üs bölgesi tarafından haftada iki gün su tankeri vasıtasıyla karşılandığını ifade etti.

Kara, Suriye harekat alanında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla bölgedeki birlikler tarafından bugüne kadar 9 okulun bakım ve onarımının tamamlandığını, 7'sindeki çalışmaların devam ettiğini, 131 okulun bakım ve onarımının planlandığını belirtti.

Terör örgütünün, varlığını devam ettirdiği Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bölgelerden sivillere ve bölgede görev yapan birliklere karşı saldırı arayışlarını sürdürdüğünü söyleyen Kara, "Söz konusu terörist faaliyetler kahraman komandolarımız tarafından anında müdahale ile engellenmektedir. Bu kapsamda eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 148 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Kara, Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin huzur ve güvenlik ortamı sağladığı bölgelere rejim ve destekçileri tarafından saldırıların devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son bir ay içerisinde İdlib bölgesinde rejim tarafından yapılan top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybetmiş, 20 sivil ise yaralanmıştır. Türkiye olarak Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde ilgili devletlerle yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyoruz, kendilerinden de uymalarını bekliyoruz. Söz konusu saldırıların sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmakta, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınarak imha edilmekte, birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Azerbaycan ordusuna destek sağlamak amacıyla Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri ile modernizasyon ve eğitim faaliyetlerine desteğini sürdürdüğünü söyleyen Kara, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Azerbaycan arasında ortak çalışabilirliğin sağlanması, eğitim planlaması, yönetimi ve icra esaslarının uyumlu hale getirilmesine yönelik 'Kardeş Tugay' Projesi başlatılmıştır. Halihazırda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ortak tatbikat ve eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı, 5-8 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye ve Azerbaycan unsurlarının katılımıyla Nahçıvan Azerbaycan'da icra edilecektir. Tatbikatın amacı, Türkiye ve Azerbaycan Kara Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmektir. 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Libya'da Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri tarafından meşru hükümetin davetine ve ikili anlaşmalara istinaden askeri eğitim, yardım, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerine devam edildiğini kaydeden Kara, Libya'da toprak bütünlüğünün, sürdürülebilir ateşkesin, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Pınar Kara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Yunanistan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yaptığımız tüm çağrılara rağmen uluslararası anlaşmalara aykırı olarak gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarının statüsünü bozan eylemlerini sürdürmektedir. 2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik 1989 ihlal gerçekleştirmiştir.

Yunanistan, Atina Mutabakatı hilafına moratoryum ihlallerini ısrarla sürdürmektedir. 15 Haziran-15 Eylül tarihlerini kapsayan moratoryum döneminde bile Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde 56 hava ve deniz faaliyeti icra edilmiştir. Bu durum söz konusu ülkenin, altında kendi imzası bulunan anlaşmalara bile uymaktan imtina ettiğinin en bariz örneğidir. Ayrıca Yunanistan'ın Nautical Geo adlı bilimsel araştırma gemisi için eylül ayında yaptığı NAVTEX ilanı, Türk kıta sahanlığını kapsaması sebebi ile uluslararası hukuk gereğince Türkiye ile önceden koordine etmesi gereken bir husustur. Yunanistan'ın bu hukuka aykırı girişimine karşı müdahalede bulunulmuş, itiraz NAVTEX'imiz yayımlanmıştır."

Yunanistan'ın, 29 Eylül'de Pharmenion Tatbikatı'nın senaryosu kapsamındaki çıkarma safhasını, gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda üst düzey katılımla icra ederek provokasyonlarını sürdürdüğüne dikkati çeken Kara, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın son zamanlarda silahlanma faaliyetlerinde artış yaşanmaktadır. Açık kaynaklara kadar yansıyan Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye'ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir. Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmekte ve mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir.

Denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına kararlılıkla ve taviz verilmeksizin devam edilmektedir. Başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere, Kara ve Hava Kuvvetlerimiz de bu kapsamda talimatlandırılmıştır. Haklarımızdan herhangi bir geri adım atmak söz konusu değildir, oldubittilere de kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Komşumuzdan beklentimiz, uluslararası hukukun gereklerine, akla, mantığa, hakkaniyete, insani ve medeni normlara uygun davranması, sorunların iyi komşuluk ilişkilerine dayanan barışçıl yöntemlerle ve diyalog yoluyla çözümünden yana samimi bir tutum sergilemesidir.

Kara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adadaki durumuna da değinerek, "Bugüne kadar denenmiş ve bir sonuç alınamayacağı tüm taraflarca görülmüş yöntemlerle bir çözümün mümkün olmadığı ve Kıbrıs'ta eşit, egemen ve bağımsız iki devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerin ilerleyemeyeceği açıkça görülmelidir. Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet tek çözümdür. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de bu çözüm yolunu benimsemesi, adanın huzur ve refahı için faydalı olacaktır." şeklide konuştu.

Bakanlığın yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Kara, "15 Temmuz 2016'dan itibaren 27 bin 596 personel için ihraç ve idari işlem uygulanmıştır. 1 Ocak-1 Ekim 2021 tarihlerinde 3 bin 243 personel kamu görevinden çıkarılmış, 617 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 147 personel göreve iade edilmiş, 14 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Bilgilendirme toplantısında gazetecilerin soruları da yanıtlandı.

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de gerçekleşen görüşmenin ardından İdlib'deki son durum ile TSK'ya ait gözlem noktalarına ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin bölgede ateşkes ve istikrar ortamının devamı, huzur ve güvenliğin sağlanması için mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.

"Gözlem noktalarımızda ve bölgedeki faaliyetlerimizde bir değişiklik söz konusu değil." ifadesini kullanan kaynaklar, Türkiye'nin mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Bakanlık kaynakları, 5 Mart'taki mutabakatın ardından gerçekleştirilen faaliyetler sonrasında huzur ve güven ortamının sağlandığı İdlib'e dönen Suriyeli sayısının 400 binden fazla olduğuna da dikkati çekti.

TSK ve Rusya silahlı kuvvetleri arasındaki ortak devriyelerin yeniden başlayıp başlamayacağına yönelik soruya, "Rusya Federasyonu ile koordineli çalışmalarımız devam etmektedir." cevabı verildi.

İran ile Azerbaycan arasındaki gerilime ilişkin soru üzerine kaynaklar, bölgedeki her türlü gelişmenin yakından takip edildiğini vurguladı.

Son dönemde bazı basın yayın organlarında "emeklilik için talepte bulunan generaller" hakkında yer alan haberlere ilişkin de kaynaklar, şu açıklamalarda bulundu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli, görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir. Bu kapsamda emeklilik dilekçesi alınması işlemleri 31 Ağustos 2021'de tamamlandı. Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Bunun dışında yapılan her türlü yorum gerçek dışıdır."

AA