142 metre boyundaki savaş gemisi Çanakkale Boğazı'nı geçti

Fransa'ya ait bir askeri gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Sabah saatlerinde Ege Denizi yönünden boğaza giren, D 654 borda numaralı 142 metre boyundaki "Auvergne" adlı gemi, Marmara Denizi'ne ilerledi.

Sahil Güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.