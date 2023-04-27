14 Mayıs için ilk oylar kullanıldı
14 Mayıs seçimleri için ilk oyları yurt dışı sandıklarda kullanılmaya başlandı.
Gündem 27.04.2023, 10:00 27.04.2023, 10:20
Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri sabah 08.00'de başladı.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı.
Seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, o kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı.
Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.
Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|70
|2. Fenerbahçe
|29
|64
|3. Beşiktaş
|30
|62
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Trabzonspor
|29
|45
|7. Kayserispor
|30
|45
|8. Konyaspor
|30
|42
|9. Karagümrük
|29
|41
|10. Sivasspor
|30
|37
|11. Alanyaspor
|30
|35
|12. Ankaragücü
|29
|34
|13. Kasımpaşa
|30
|33
|14. Antalyaspor
|29
|33
|15. İstanbulspor
|29
|29
|16. Giresunspor
|29
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|29
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|32
|69
|2. Rizespor
|32
|63
|3. Pendikspor
|32
|58
|4. Eyüpspor
|33
|58
|5. Sakaryaspor
|33
|56
|6. Bodrumspor
|32
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Keçiörengücü
|32
|50
|9. Bandırmaspor
|32
|50
|10. Manisa FK
|32
|49
|11. Boluspor
|32
|48
|12. Tuzlaspor
|32
|37
|13. Erzurumspor
|32
|33
|14. Altay
|33
|33
|15. Altınordu
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|32
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|32
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|33
|75
|2. M.City
|31
|73
|3. Newcastle
|31
|59
|4. M. United
|30
|59
|5. Aston Villa
|33
|54
|6. Liverpool
|32
|53
|7. Tottenham
|32
|53
|8. Brighton
|30
|49
|9. Brentford
|33
|47
|10. Fulham
|32
|45
|11. Chelsea
|32
|39
|12. Crystal Palace
|33
|37
|13. Wolves
|33
|37
|14. West Ham United
|32
|34
|15. Bournemouth
|32
|33
|16. Leeds United
|33
|30
|17. Nottingham Forest
|33
|30
|18. Leicester City
|33
|29
|19. Everton
|32
|28
|20. Southampton
|32
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|31
|76
|2. Real Madrid
|31
|65
|3. Atletico Madrid
|31
|63
|4. Real Sociedad
|31
|55
|5. Real Betis
|31
|49
|6. Villarreal
|30
|47
|7. Athletic Bilbao
|30
|46
|8. Osasuna
|31
|44
|9. Rayo Vallecano
|31
|43
|10. Girona
|31
|41
|11. Mallorca
|31
|40
|12. Celta Vigo
|31
|39
|13. Sevilla
|30
|38
|14. Real Valladolid
|30
|35
|15. Almeria
|31
|33
|16. Cadiz
|31
|32
|17. Getafe
|31
|31
|18. Valencia
|30
|30
|19. Espanyol
|30
|28
|20. Elche
|31
|13