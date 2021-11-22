14 ilde FETÖ soruşturması: Çok sayıda gözaltı kararı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturmada kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Gündem 22.11.2021, 15:24 22.11.2021, 15:39
Alınan bilgiye göre, Başsavcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 11'i muvazzaf asker, 3'ü eski askeri öğrenci, 2'si avukat, 7'si kamu ve özel sektör çalışanı 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanması için Balıkesir, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bayburt, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Şanlıurfa ve Yozgat ile KKTC'de belirlenen 30 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kaynak: AA
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