136 saat sonra gelen müjdeli haber

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki bir enkazdan, depremden 136 saat sonra bir kadın kurtarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve UMKE'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda arama kurtarma ekibi, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi Türkmen Başı Caddesi'nde yıkılan 6 katlı Melek Apartmanı'nda dinleme çalışması yaptı.

Enkaz altında bir kişinin olduğunu saptayan ekipler, depremden 136 saat sonra 57 yaşındaki Macide Hakemati'yi enkazdan sağ çıkardı.

Sedyeyle ambulansa taşınan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

MİNİK KIZIN İLK İSTEĞİ "SARI KOLA" OLDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerince 132 saat sonra enkazdan çıkarılan 5 yaşındaki Şengül'ün ilk isteği "sarı kola" oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, küçük Şengül'ü depremin 132'nci saatinde enkazdan sağ çıkardı.

Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan çocuk, sağlık görevlilerinden "sarı kola" istedi, öpücük yolladı.

Sağlık görevlisi "Beyaz kola istemiştik, şimdi sarı kola istiyoruz. Hemen Şengül'ün kolalarını hazırlayalım lütfen." dedi. Küçük kız da "Bir sürü olsun." diye ekledi. Sağlık görevlisinin, "Ama nasıl içeceksin bir sürü kolayı?" sorusuna Şengül, "İçeceğim." karşılığını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda, Şengül'ün babasının da kurtarıldığını duyurdu. Bakan Koca, Şengül'ün sağlık görevlileriyle sohbetini, "132. saatte 5 yaşındaki kızımız Şengül'e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye'de enkaz altından çıkarılan kızımız, hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi." ifadeleriyle paylaştı.