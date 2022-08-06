13'üncü Büyükelçiler Konferansı yarın başlıyor

Ülkelerle yürütülen diplomasi trafiği, Rusya-Ukrayna savaşındaki ateşkes çabaları, tahıl koridoru anlaşması, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve NATO başta olmak üzere diğer bölgesel konular...

Türk dış politikasının çeşitli sınamalardan geçtiği bir dönemde önemli bir konferans gerçekleştirilecek.

Büyükelçiler Konferansı'nın 13'üncüsü bugün Ankara'da başlayacak, 12 Ağustos tarihinde sona erecek.

Konferansın teması “2023 ve Ötesinde Âkil ve Müşfik Türk Diplomasisi”

Dünyanın dört bir yanından büyükelçilerin bir araya geleceği konferansın bu yılki teması dikkatle seçildi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü ve Hariciye Teşkilatının kuruluşunun 500'üncü yıl dönümünün kutlanacağı 2023 yılına uygun bir tema benimsendi.

“2023 ve Ötesinde Âkil ve Müşfik Türk Diplomasisi” teması kapsamında 1 hafta boyunca çeşitli oturumlar düzenlenecek.

Oturumlarda bölgesel ve küresel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Büyükelçiler TBMM Başkanı ve ilgili bakanlarla bölgesel ve küresel konuları değerlendirecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve büyükelçiler, konferansın son gününde Kayseri ve Nevşehir'de de bir dizi temasta bulunacak.