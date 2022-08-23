13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 23 kişi tutuklandı
İstanbul Küçükçekmece'de 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden 23'ü için tutuklama kararı verildi.
Gündem 23.08.2022, 22:55
Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, silah ve bıçağın da kullanıldığı, 13 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 27 şüpheliden 23'ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Dört şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Gözaltındaki 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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