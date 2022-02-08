13 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu
İstanbul merkezli 13 ilde 37 şüpheliye nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi.
Gündem 08.02.2022, 08:12 08.02.2022, 08:36
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya uygulamalarını kullanan şahısların kişisel hesaplarının çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Çalınan hesaplardan paylaşım yapan şüpheli şahısların bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını beyan ederek hesapta bulunan 27 kişiyi dolandırdığı belirlendi.
Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda İstanbul merkezli 13 ilde toplam 37 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yakalananların soruşturması devam ediyor.
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|24
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|22
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|22
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|22
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|53
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