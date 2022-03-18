banner38

129 yıllık Osmanlı sancağı Türkiye'de

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı. Düzenlenen törende Erdoğan'a sancak takdim edildi.

Gündem 18.03.2022, 15:14

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü töreninde, İngiltere'den Türkiye'ye getirilen, 25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden askerlerin sancağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören programı kapsamında Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, 107 yıl önce bugün Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini vurguladı.

Çanakkale Savaşları'nın detayları hakkında bilgi veren Yaldız, şunları kaydetti:

"Tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşları, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda asil Türk milletinin hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en zor şartlar altında dahi neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Ülkemizin bugün ulaştığı seviye, başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadelede ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eseridir. Aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktıkları ateş, vatanımıza yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Ülkemizin birliğine göz diken düşmanlarımızın ve terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri, dün olduğu gibi bugün de asil Türk milleti ve onun bağrından çıkmış aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden ilham alan şanlı ordumuz tarafından bertaraf edilecektir."

Yaldız, Çanakkale'nin sonsuza dek geçilemeyeceğini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için şehit düşenleri, hayatını kaybeden gazileri rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.

Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale'de

25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı askerlerine ait sancak, İngiltere'deki bir müzayededen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla Türkiye'ye getirildi.

Tarihi sancak, törende Bakan Ersoy tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sancağı öpüp alnına koyduktan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teslim etti. Akar, sancağı üç kez öpüp alına koyarak teslim aldı.

Törende, Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Kerim Öztürk, Kur'an-ı Kerim okudu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Çanakkale şehitleri için dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladıktan sonra beraberindekilerle şehitliklere karanfil bıraktı.

Erdoğan, tören alanından ayrılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uluslararası Balkan Kooperatifi ve İzmir Balkan Boşnak Kültür Derneğinin "Bosna Gazileri Çanakkale'de Projesi" kapsamında Türkiye'ye getirdiği Boşnak gazilerin sevgi gösterisine onları selamlayarak karşılık verdi.

Tören, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişiyle sona erdi.

Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Celal Adan, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener de katıldı.

Anma töreninde, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nicole Slight, bazı siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkanları, şehit yakınları, gaziler ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli hazır bulundu.

#Osmanlı sancağı #erdoğan #18 Mart
Yorumlar (0)
banner35
2
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19