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1200 saat uçuş ile depremzedelere 336 ton yardım taşındı

10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası harekete geçen Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı, deprem bölgesinde 30 helikopter, 2 uçak ve 4 insansız hava aracı ile 9 günde 1200 saat uçuş yaparak, depremzedelere 336 ton 400 kilo yaşam malzemesi taşıdı.

Gündem 15.02.2023, 10:14
1200 saat uçuş ile depremzedelere 336 ton yardım taşındı

Jandarma Genel Komutanlığı, deprem felaketinin ardından yaralarının sarılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için seferber oldu.

Felaketin ilk günü hava muhalefeti nedeniyle hareket edemeyen ekipler, ikinci gün Kahramanmaraş başta olmak üzere depremin vurduğu illerde 30 helikopter, 2 uçak, 4 insansız hava aracı ile görev yapmaya başladı.

1200 saat uçuş ile depremzedelere 336 ton yardım taşındı

Jandarmaya ait 36 hava aracı, ilk etapta depremlerin etkisi ile çöken ancak ulaşımın olmadığı bölgelerdeki enkaz alanlarına arama-kurtarma ekiplerini sevk etti.

Jandarmaya ait helikopterler, kırsal bölgelerdeki enkaz alanlarına 936 kişilik arama-kurtarma ekibi taşıdı. Ekipler, aynı zamanda 372 depremzedenin bulundukları alanlardan güvenli noktalara transferini sağladı.

1200 saat uçuş ile depremzedelere 336 ton yardım taşındı

9 günde 1200 saatlik uçuş

Yoğunluğu Kahramanmaraş'ta olmak üzere jandarmaya ait helikopter, uçak ve insansız hava araçları, 9 günlük süreçte 150 saati gece olmak üzere 1200 saat boyunca havada kaldı.

Aktif şekilde görev alan hava araçları, 8 gün içinde; hava koşulları ve yol durumu nedeniyle ulaşılamayan noktalardaki depremzedelere 336 ton 400 kilo yaşam malzemesi ile 800 kilo ağırlığında tıbbi malzeme taşıdı.

1200 saat uçuş ile depremzedelere 336 ton yardım taşındı

Jandarma ekipleri, bunun dışında hava yoluyla depremzedelere 1400 çadır, 9 bin 363 battaniye ve ısıtıcı ile arama-kurtarma ekiplerine 16 jeneratör ve 25 kurtarma malzemesi ulaştırdı.

Orgeneral Çetin yönetiyor

Depremin ilk gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Kahramanmaraş'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, süreci bizzat yönetiyor.

1200 saat uçuş ile depremzedelere 336 ton yardım taşındı

İl Afet ve Kriz Merkezi'nde tüm gelişmeleri ve insansız hava araçlarının aktardığı görüntüleri anlık takip eden Orgeneral Çetin, hava araçlarını ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendiriyor.

Çetin'in yönettiği kriz sürecinde, havadan yürütülen çalışmalarda 98'i pilot olmak üzere 216 personel görev alıyor.  

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