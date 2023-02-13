12 yaşındaki çocuk 182 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Hatay'da depremin 182'nci saatinde 12 yaşında bir çocuk enkazdan kurtarıldı.
Gündem 13.02.2023, 17:30 13.02.2023, 17:45
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Akevler Sokak'ta, depremde yıkılan bir apartmanın enkazında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler bir kişinin olduğu belirlendi.
İsminin Kaan olduğu öğrenilen 12 yaşındaki çocuk, depremin 182'nci saatinde binanın enkazından kurtarıldı.
Çocuk, kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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