12 terör eylemi gerçekleştiren terörist MİT tarafından Türkiye'ye getirildi

Ramazan Güneş, 2011-2017 yılları arasında PKK/KCK tarafından Hakkari/Çukurca’da gerçekleştirilen 12 eylemde bizzat yer alarak 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusu olmak üzere toplam 60 güvenlik personelin şehit edilmesinde bizzat yer aldı ve bu sebeple MİT tarafından hedef listesine alındı.

Ramazan Güneş'in, terör örgütünün güvenli bölge kabul ettiği Süleymaniye’de saklandığı tespit edildi. Yaklaşık 1 yıl süren takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye sağ olarak teslim edilmesi sağlandı.

12 terör eyleminde yer aldı

Ramazan Güneş, örgüte 2008 yılında katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye’de uzun yıllar faaliyet yürüttü.

2009 yılında örgütün özel kuvvetler birimine seçilen Ramazan Güneş, 19/10/2011’de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırı başta olmak üzere 2011-2017 arasında PKK/KCK tarafından Hakkari/Çukurca’da gerçekleştirilen 12 eylemde yer aldığı öğrenildi.

Ramazan Güneş’in terör sicili kabarık

Ramazan Güneş, 2011-2017 yılları arasında;

- Hakkari/Çukurca Asayiş Komando Tabur Komutanlığı’na yönelik 2011’deki roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğu,

- Çukurca/Gezgintepe mevkiinde 2011’de 2 askerin şehit olduğu,

- Çukurca karayolu üzerinde güvenlik güçlerimize yönelik Ağustos 2011’de gerçekleştirilen ve 9 askerin şehit olduğu,

- Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi, TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya 19/10/2011’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve 26 askerin şehit olduğu,

- Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil polis aracının, 07/08/2011’de Cumhuriyet Lisesi önündeki yoldan geçişi sırasında, el yapımı patlayıcı (EYP) ile gerçekleştirilen ve 1 polisin şehit olduğu,

- Şubat 2012’de Hakkari/Çukurca’da 49 Tepe olarak bilinen üs bölgesine gerçekleştirilen ve 3 askerin şehit olduğu,

- Ağustos 2012’de Çukurca/Merkez/Geçimli Jandarma Karakolu’na gerçekleştirilen ve 6 asker ile 2 köy korucusunun şehit olduğu,

- Çukurca/Güven Dağı ve Hisar Dağı bölgesinde bulunan güvenlik güçlerine yönelik olarak Ekim 2016’da gerçekleştirilen ve 2 askerin şehit olduğu,

- Çukurca-Kazan Vadisi-Han Tepe ve Kale Tepe bölgesine yönelik 02/09/2016’da yaklaşık 200 PKK/KCK mensubunun katılımıyla gerçekleştirilen ve 7 askerin şehit olduğu,

- Çukurca Güven Dağı Üs Bölgesi'ne 05/07/2017’de gerçekleştirilen ve 1 askerin şehit olduğu saldırılarda yer aldığı tespit edildi.