12 parçaya bölünen yolcu uçağı yurt dışına gönderilecek
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 23 yıldır kullanılmayan Airbus A-300 tipi yolcu uçağı yurt dışına satıldı.
Gündem 19.01.2022, 08:29 19.01.2022, 08:39
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda atıl durumda bekleyen Airbus A-300 tipi yolcu uçağı önce 12 parçaya bölündü.
9 tıra yüklenen parçalar gece saatlerinde alınan önlemler eşliğinde yurt dışına götürüleceği Avcılar Ambarlı Limanı’na taşındı.
Burada gemiye yüklenecek olan uçak, bir Ortadoğu ülkesine gönderilecek.
Miadını doldurmuş olan uçağın eğitim amacıyla kullanılması planlanıyor.
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parçalı bulutlu
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