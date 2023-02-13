112 çalışanının en acı nöbeti

Ahmet Çöçen, 25 yıldır 112 acil servisinde çalışıyor. Deprem gecesi de Hatay'da nöbetteydi. Büyüdüğü, yaşadığı, yollarından sayısız kez geçtiği şehir, yıkıldı.

Çöçen'in ailesi de Antakya ilçesindeki 600 Evler Sitesi'nde yaşıyordu. 57 bloklu sitenin tamamı depremle yerle bir oldu.

"Bir haftadır annemi, babamı, kız kardeşimi bekliyorum"

Ambulansta hastaların olduğunu o esnada ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını gören Çöçen yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ambulansımda 4 tane yaralı vardı, annemin babamın evini gördüm, bu enkazı görünce elim ayağım kesildi zaten. Ama yine de her şeye rağmen ambulanstakilere umut olmak için hastalarımı yetiştirdim ve geri döndüm. Daha sonra burada 1 haftadır annemi, babamı, kız kardeşimi bekliyorum."

Enkazın başından bir an olsun ayrılmadı

Enkazın başından bir an ayrılmayan Ahmet Çöçen, "Annem ve babamı bırakmak istemiyorum, onlar bana o kadar çok güveniyordu ki... Eminim beklemişlerdir oğlum gelip bizi kurtaracak diye. Doyamadım annem, babam burnumda tütüyor. Ama benim hala umudum var, bekliyorum bir yerden gelecekler diye" dedi.

Çöçen ailesi memleketlerinden vazgeçmeyecekler

Önce annesi ve kız kardeşinin, ardından babasının cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı.

Ahmet Çöçen, eşi ve 2 çocuğuyla Hatay'dan ayrılıyor. Ancak her şeye rağmen, bir gün memleketine geri döneceğini söylüyor.