"100 yıllık hasretten sonra Evlad-ı Fatihan'ın gönlünü yeniden fethettik"
Başkan Erdoğan, Osmanlı'dan sonra kaderine terk edilen topraklarda yeniden gönüllere girmeyi başardıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımız neticesinde, yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik. 28 Mayıs'tan sonra da merhum Aliya'nın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye gibi bir vatanımız, Türkiye gibi bir yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Türkiye, Çerkes'i, Tatar'ı, Gagavuz'u, Arnavut'u, Pomak'ı, Boşnak'ı, Türkmen'i, Ahıska'sı, Özbek'i, Uygur'uyla tarih boyunca dara düşen her kardeşine eman ve esenlik yurdu oldu." değerlendirmesinde bulundu.
"Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa oradayız" şiarıyla Rumeli'den Kafkasya'ya hiçbir kardeşlerini boynu bükük bırakmadıklarını ifade eden Erdoğan, ortak tarih, dil, inanç ve kültür birliği içinde olunan tüm ülkelerle yeniden kucaklaştıklarını kaydetti.
Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurarak Türk Cumhuriyetleriyle bağları daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Can Azerbaycan'la birlikte, 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ı özgürlüğüne biz kavuşturduk." ifadesini kullandı.
TİKA ve Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ecdat yadigarı eserleri ayağa kaldırdıklarını, şehitlikleri yeniden ihya ettiklerini belirten Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfımızla dilimize, tarihimize, medeniyet değerlerimize sahip çıktık. Türk Hava Yollarımız, Anadolu Ajansımız, TRT'mizle beşeri ve ticari bağlarımızı perçinledik. Kızılay'ımız, AFAD'ımız, sivil toplum kuruluşlarımızla zor günlerinde kardeşlerimizin imdadına koştuk. Bosna-Hersek'te sel felaketi, Arnavutluk'ta deprem yaşandığında kardeşlerimizin yanında ilk biz olduk. 21 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız neticesinde, yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra da merhum Aliya'nın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz."
Türkiye gibi bir vatanımız, Türkiye gibi bir yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 23, 2023
Türkiye; Çerkes’i, Tatar’ı, Gagavuz’u, Arnavut’u, Pomak’ı, Boşnak’ı, Türkmen’i, Ahıska’sı, Özbek’i, Uygur’uyla tarih boyunca dara düşen her kardeşine eman ve esenlik yurdu oldu.… pic.twitter.com/aMLvYPplum
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