100 milyar dolarlık beklenti oluştu

Yeni dönemde acı reçetesiz plan için sert faiz artışları yerine daha yumuşak, kademeli bir geçiş yapılacak. 2 yıl içinde enflasyonun tek haneye indirilmesi hedeflenirken, 100 milyar dolar sermaye girişi bekleniyor. Devlet de kemer sıkacak.

Yeni hükümetin işbaşı yapmasından sonra, öncelikli gündem maddesi olan ekonomi konusunda atılacak adımların ana çerçevesi ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in öncülüğünde hazırlanan Orta Vadeli Plan (OVP) kapsamında, atılacak tüm adımlar bir takvime bağlanıyor.

Edinilen bilgilere göre, hazırlıklarına seçim sürecinde başlanan ekonomideki yeni yol haritasının "acı reçetesiz" olması için tüm şartlar zorlanacak. Kemer sıkmaya kamudan başlanacak, israfa yol açan uygulamalara geçit verilmeyecek. Kamu yatırımlarına yönelik yeni bir planlama yapılacak. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına kademeli olarak son verilecek.

FAİZLERİN ARTMASI KAÇINILMAZ

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı sunumlarda Merkez Bankasının uyguladığı faiz politikalarının rasyonel olmadığını, piyasadaki faizlerin bu oranların çok üzerinde olduğunu anlatmıştı. Erdoğan’ın, bu sunumlardan sonra düşük faiz politikası konusunda daha esnek hale geldiği, ancak önümüzdeki süreçte çok keskin faiz artışlarının olmayabileceği, yeni faiz politikasına daha yumuşak ve kademeli bir geçiş yapılacağı belirtiliyor. Faiz oranlarındaki artışlar nedeniyle özellikle konut kredilerinde yaşanacak faiz artışlarından konut piyasasının etkilenmemesi için de yeni tedbirlerin alınması bekleniyor. AK Parti’de yapılan değerlendirmelerde Şimşek’in uygulayacağı yeni politikalarla ekonomideki göstergelerin 1,5 yıl içinde dengeye oturacağı, enflasyonun tek haneye düşürülmesinin ise 2 yılı bulacağı ifade ediliyor.

YABANCILARIN GÖZÜ YENİ PROGRAMDA

Yeni ekonomik programın açıklanması ile birlikte, dış politikada atılacak bazı yeni adımların katkısıyla da, Türkiye’ye körfez ülkelerinden 50, Batı'dan da yine 50 olmak üzere en az 100 milyar dolarlık bir yabancı yatırım girebileceği değerlendiriliyor.

SEÇİM VAATLERİ YERİNE GETİRİLECEK

Öte yandan, AK Parti’nin seçim öncesi emekli ve çalışanlara yönelik açıkladığı vaatlerin yerine getirilmesi için yine tüm şartlar zorlanacak. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması, emekliye temmuz ayında enflasyon farkı ile birlikte refah payı verilmesi, en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liranın üzerindeki maaşlara yönelik yeni bir kademeli artışa gidilmesine yönelik açıklanan vaatlerden geri dönüş olmayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi