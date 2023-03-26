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100 bin imzada son durum

Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'den sonra Sinan Oğan da 100 bin imza sınırını aştı.

Gündem 26.03.2023, 17:46 26.03.2023, 17:46
100 bin imzada son durum

Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının imza toplama süreci devam ediyor. Son olarak Sinan Oğan da 100 bin imzaya ulaştı.

Oğan böylece Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından 4'üncü cumhurbaşkanı adayı oldu.

100 bin seçmenin imzası ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak isteyenler için süreç devam ediyor.

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK'nın verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı.

Böylece Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından 4'üncü cumhurbaşkanı adayı oldu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Oğan, hedefinin 120 bin imza olduğunu söyledi. Oğan şu ifadeleri kullandı:

"Bu adaletsiz düzende sakın ola 100 bine ulaştık, artık imza atmamıza gerek yok demeyin zira bu zaferimizi elimizden almak için her şeyi yapacaklar. Yok imzalar mükerrer diyecekler, yok kenarı ıslanmış diyecekler yok bilmem ne diyecekler. O sebeple 120 bin sayısına ulaşana kadar devam edeceğiz."

İmza toplama yarışında son durum şöyle:

Muharrem İnce: 109 bin 745

Sinan Oğan: 102 bin 667

Muhammed Ali Fatih Erbakan 69 bin 200

Doğu Perinçek: 23 bin 776

Yakup Türkal: 2 bin 780

Erkan Trükten: 1940

Tevfik Ahmet Özal: 1311

İrfan Uzun: 1001

Halil Murat Ünver: 444

Hilmi Özden: 405

Davut Turan: 111

MUHARREM İNCE DÜN GEÇTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün 100 bin imzayı geçerek 3. cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurularını kabul etmişti.

FATİH ERBAKAN ÇEKİLDİ

Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamıştı. Erbakan'ın önümüzdeki günlerde resmi olarak yarıştan çekilmesi bekleniyor.

Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

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