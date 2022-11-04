10'u FETÖ mensubu 11 kişi sınırda yakalandı
MSB, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 10'u Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 11 kişinin yakalandığını duyurdu.
Gündem 04.11.2022, 00:24
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladığı, yapılan incelemede yakalananlardan 10'unun FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.
Kaynak: AA
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