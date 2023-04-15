banner38

10 bin kişilik iftar sofrası

Kocaeli'nin Gebze Belediyesi, 10 bin kişilik iftar sofrası kurmayı başardı.

Gündem 15.04.2023, 09:55
10 bin kişilik iftar sofrası

Kocaeli'de Cumhuriyet Meydanı'nda 10 bin kişi iftarlarını açmak için buluştu. İftar programını düzenleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Hukuk ve adalet çerçevesinde meşru ve helal dairede sizlere hizmetkarlık yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 bin kişi iftar sofrasında bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi yanında bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda 10 bin kişiyi iftar sofrasında buluşturdu.

Düzenlenen iftar programına vatandaşların yanı Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, partililer ve ilçe protokolü katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Büyükgöz şunları söyledi:

"Halil İbrahim sofrasında 10 bin kişi iftar açacağız. Bize vermiş olduğunuz emaneti en güzel şekilde icra etmek, sizleri mahcup etmemek, yüzünüzü kara çıkartmamak ve 'Tercih ettim ama yanlış yapmışım' dedirtmemek için Rabbimin rahmetine ve bereketine sığınıyoruz. Sizin verdiğiniz emanetin en güzel şekilde yerinde, zamanında ve usulüne uygun; hak, hukuk ve adalet çerçevesinde meşru ve helal dairede kullanarak sizlere hizmetkarlık yapmaya gayret ediyoruz"

Göreve geldikleri günden bugüne çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Büyükgöz şu ifadeleri kullandı:

"Rabbimizin bize verdiği sağlık, akıl ve iman nimetiyle sizlere hizmetleri aktarmaya çalışıyoruz. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Dün olduğu gibi bugünde sağ duyunuza, ferasetinize, engin sağduyunuza daima güvendik ve güvenmeye devam ederiz. Bu vatan için şehadete ermiş tüm şehitlerimizi, deprem şehitlerimizi, cephede sahada her yerde canın feda etmiş şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Onlar bu vatanı bize bıraktılar, bizler emanet olarak aldık. Çocuklarımıza ve torunlarımıza bu emaneti en güzel şekilde teslim etmek için gayretimizi ve çabamızı gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan bize emrettiği gönül belediyeciliğini tevazu ve hoşgörü çerçevesinde sizlere hizmetkar olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün buraya davetimize icabet ederek bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Kadir Gecesi'nde af olan ve kurtuluşa erenlerden oluruz. Bayrama erişip çoluğumuzla çocuğumuzla ailemizle dostlarımızla beraber sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde bir bayram idrak etmeyi Rabbim hepimize nasip eder inşallah"

#gebze
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 66
2. Fenerbahçe 26 57
3. Beşiktaş 27 55
4. A.Demirspor 27 48
5. Başakşehir 26 45
6. Trabzonspor 27 44
7. Kayserispor 28 44
8. Konyaspor 27 36
9. Karagümrük 26 34
10. Antalyaspor 27 32
11. Kasımpaşa 27 32
12. Alanyaspor 28 32
13. Sivasspor 27 31
14. Ankaragücü 26 28
15. Gaziantep FK 27 25
16. Giresunspor 26 24
17. İstanbulspor 26 24
18. Ümraniye 27 23
19. Hatayspor 26 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 31 66
2. Rizespor 30 57
3. Eyüpspor 31 57
4. Sakaryaspor 31 55
5. Pendikspor 30 54
6. Göztepe 30 50
7. Bodrumspor 30 49
8. Keçiörengücü 30 47
9. Bandırmaspor 30 47
10. Manisa FK 30 45
11. Boluspor 29 44
12. Tuzlaspor 30 34
13. Altay 31 31
14. Altınordu 30 29
15. Erzurumspor 29 27
16. Gençlerbirliği 30 27
17. Adanaspor 30 25
18. Denizlispor 30 17
19. Yeni Malatyaspor 30 16
Takımlar O P
1. Arsenal 30 73
2. M.City 29 67
3. Newcastle 29 56
4. M. United 29 56
5. Tottenham 30 53
6. Aston Villa 30 47
7. Brighton 28 46
8. Liverpool 29 44
9. Brentford 30 43
10. Fulham 29 39
11. Chelsea 30 39
12. Crystal Palace 30 33
13. Wolves 30 31
14. West Ham United 29 30
15. Bournemouth 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 30 27
18. Nottingham Forest 30 27
19. Leicester City 30 25
20. Southampton 30 23
Takımlar O P
1. Barcelona 28 72
2. Real Madrid 28 59
3. Atletico Madrid 28 57
4. Real Sociedad 28 51
5. Villarreal 28 47
6. Real Betis 28 45
7. Athletic Bilbao 28 40
8. Rayo Vallecano 29 40
9. Osasuna 29 38
10. Celta Vigo 28 36
11. Girona 28 35
12. Mallorca 28 34
13. Sevilla 28 32
14. Cadiz 28 31
15. Getafe 28 30
16. Almeria 28 30
17. Real Valladolid 28 29
18. Valencia 28 27
19. Espanyol 28 27
20. Elche 28 13
banner23