1 tona yakın sahte bal ve pekmez ele geçirildi
Düzce'de şüphe üzerine durdurulan araçtan sahte olduğu değerlendirilen 935 kilogram bal ve pekmez çıktı.
Gündem 09.01.2022, 17:51
Düzce'de yol kontrolü sırasında bir araçta 935 kilogram sahte olduğu değerlendirilen etiketsiz bal ve pekmez ele geçirildi.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şaguç Köprüsü mevkisinde yürüttükleri yol kontrol faaliyetleri sırasında şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, bagaj kısmında kavanozlar içinde sahte olduğu düşünülen 935 kilogram etiketsiz bal ve pekmez ele geçirdi.
Araç sürücüsü Ç.B. Zabıta Müdürlüğüne götürüldü, Çankırı'dan getirildiği öğrenilen ürünlere de ekiplerce el konuldu.
Bal ve pekmezlerin sahte olup olmadığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce alınacak numunelerin incelenmesinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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