1 terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gündem 16.10.2022, 17:04
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtildi.
Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedilen açıklamada, teröristin 2018'de Almanya'dan terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü bilgisi verildi.
İkna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 102'ye yükseldi.
Kaynak: AA
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