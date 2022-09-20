1 terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Gündem 20.09.2022, 23:25
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 1 terörist daha terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristin 2010'da terör örgütüne katıldığı, Kuzey Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
İkna çalışmaları sonucunda, yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 90'a ulaştı.
Kaynak: AA
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