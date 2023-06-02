0 puanlık Gültekin Uysal'ın partisinde istifalar
Oyları birin altında olduğu halde CHP'den 3 milletvekili çıkaran Gültekin Uysal'ın kendisi milletvekili seçilemedi; ancak kamuoyunun tartışmalı isimlerinden Cemal Enginyurt seçildi. Partinin başarısız olduğunu kabul eden alt yönetimde ise istifalar başladı.
Muharrem İnce hakkında yalan haber yayma ve iftira suçundan tutuklanan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar'ın eşi Fatma Yavuz Demokrat Parti Kadın Kolları Başkanlığından istifa etiğini duyurdu.
Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Ezgi Akgün Biber, Şilan Ulutaş, Amine İlknur Tombul ve Buse Köseren de görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Ezgi Akgün Biber, istifasını şu ifadelerle duyurdu:
"Seçimler sona erdi ve millet sandıkta son sözünü söyledi. Başarı sonucunu herkes üstlenir. Fakat, başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmek sağlam bir duruş gerektirir. Siyaset büyüklerimize örnek olması umuduyla 'Yeter söz milletindir' diyerek yola çıktığım ve 6 Ekim 2022 tarihinde başladığım Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevimden istifa ediyorum."
Kadın Kolları GİK üyeleri Durdu Demir ve Özlem Gökdemir de görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
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