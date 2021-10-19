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Gümrük çalışanlarına rüşvet operasyonu: 9 gözaltı

Genel 19.10.2021, 13:14
Gümrük çalışanlarına rüşvet operasyonu: 9 gözaltı
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Mersin'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri rüşvet karşılığında vergi almadan transit geçiş sağlayan kişilere operasyon düzenledi.