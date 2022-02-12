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Gülben Ergen eski eşinin beraat kararına itiraz etti

Genel 12.02.2022, 10:14
Gülben Ergen eski eşinin beraat kararına itiraz etti
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Eski eşi Gülben Ergen'in cep telefonuna hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attığı iddiasıyla yargılanan haber spikeri Erhan Çelik beraat etti. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ise bu duruma itirazda bulundu.