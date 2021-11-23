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Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin fişi çekildi

Genel 23.11.2021, 13:06
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin fişi çekildi
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Fox Tv'de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük umutlarla izleyiciyle buluşan ve daha üçüncü bölümü yayınlanan Elbet Bir Gün dizisi için final kararı verildi.