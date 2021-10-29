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Guardiola'nın Barcelona'dan isteği

Spor 29.10.2021, 18:43
Guardiola'nın Barcelona'dan isteği
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Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü ve aynı zamanda bir Barcelona efsanesi olan Guardiola, Barcelona teknik direktörlüğü için Xavi'nin en uygun isim olduğunu söyledi.