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3. Sayfa
Röportaj
Guardiola'nın Barcelona'dan isteği
Spor
29.10.2021, 18:43
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Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü ve aynı zamanda bir Barcelona efsanesi olan Guardiola, Barcelona teknik direktörlüğü için Xavi'nin en uygun isim olduğunu söyledi.
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#vefat
#koronavirüs
#Adana Demirspor
#Rıdvan Dilmen
#Dolar
#Vedat Muriqi
#abd
#Boşanma
#meyve
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Zülfü Livaneli
#Trabzonspor
#Bursaspor
#eş
#UEFA Avrupa Ligi
#final
#gazeteci
#Hector Olivares
#elektronik sigara
#kerim kaya