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Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Genel 22.10.2021, 13:45
Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
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Altının gram fiyatı bugün piyasalarda 552 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde işlem görerek rekor kırdı.