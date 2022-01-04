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Göztepe kalecisini gönderdi

Spor 04.01.2022, 19:44
Göztepe kalecisini gönderdi
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Göztepe, fazla forma şansı bulamayan Balazs Megyeri'nin sözleşmesini feshetti.

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