Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç ve Vitor Pereira arasında neler yaşandı?

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Süper Lig'e bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak alınan sonuçlar sonrası ilk 14 hafta sonunda zirvenin 12 puan uzağında 4. sırada kalan Fenerbahçe'de moraller hayli bozuk. Ligde son olarak Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de bu sonuç sonrası yönetimin sabrı taşarken, oklar teknik direktör Vitor Pereira'ya çevrilmiş durumda.