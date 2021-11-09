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Gözde çiftlerden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu?

Genel 09.11.2021, 10:08
Gözde çiftlerden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu?
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Son yılların en popüler çiftlerinden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine oturdu.