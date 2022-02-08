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Görüşmeler yapıldı! Galatasaray'a PSG'den orta saha

Spor 08.02.2022, 15:25
Görüşmeler yapıldı! Galatasaray'a PSG'den orta saha
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Orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Fransız devi PSG'nin 21 yaşındaki 8 numarası Junior Dina Ebimbe'yi gündemine aldı.